Igor Mang: taevakaart näitab, et vaesust ja rahulolematust tuleb juurde ning see teeb inimesed veel kurjemaks 

Astroloogia õpetab, et elu on tsükliline – kõigel on algus ja kõrgpunkt, siis tuleb langus ja surm. Nii on see loomade elus, inimese ja riigi elus ning ka tsivilisatsiooniga. Traagiline, aga paratamatu. Tähetark Igor Mang, kes on juba kümneid aastaid praegusele tsivilisatsioonile kadu kuulutanud, kinnitab, et nüüd ongi lõpp käes. Ning nõnda näitavat ka taevakaart. „Märgid ütlevad, et Lääne tsivilisatsioon on jõudnud oma languses lausa lõppfaasi,“ sõnab ta.