ROKKARITE PIDU! Tallinnasse tuleb esinema maailma kõige valjum bänd 

„Oleme põnevil, et jõuame lõpuks tagasi Eestisse! Eesti Manowarrior'ide tugevus, jõud ja usk on legendaarsed – nad on meid aastaid oodanud ja nüüd saavad nad oma tasu,“ ütles bändi pillimees Joey DeMaio. „Tuleme tagasi suurima produktsiooniga, millega oleme eales tuuritanud ning oleme kokku pannud üle mõistuse lugude valiku!“



1984. aastal püstitas Manowar Guinessi rekordi kui kõige valjem bänd maailmas. Sama rekordi on nad hiljem kahel korral ise purustanud. Lisaks kuulub bändile maailma kõige pikema heviroki kontserdi rekord, kui nad esinesid 2008. aastal Bulgaarias järgemööda viis tundi ja ühe minuti.



1980. aastal loodud Manowar pole kunagi olnud väga kuulus oma kodumaal Ameerika Ühendriikides, kuid seevastu on neil Euroopas, Jaapanis ja Austraalias meeletult lojaalseid fänne. Bänd on ilmutanud 11 stuudioalbumit, mida on üle maailma müüdud rohkem kui 20 miljonit tükki.