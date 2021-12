Prantsuse esileedi asub rünnakule väidete vastu, et ta on transseksuaal 

BBC Newsi teatel algatas kõlakad tänavu septembris üks ultraparempoolne veebikülg: seal väideti, et Emmanuel Macroni (44) abikaasa Brigitte (68) sündis tegelikult Jean-Michel Trogneux' nime all. Pahatahtlik kuulujutt hakkas vandenõuteoreetikute vahendusel ringlema ning BBC Newsi väitel on Trogneux' nime mainitud sotsiaalmeedias nüüdseks kümneid tuhandeid kordi.