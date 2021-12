Portreefilmide konkursil valiti välja neli uut projekti, kaamerasilma ette satub ka Hendrik Sal-Saller 

Konkursile laekus 12 filmiideed, mis peegeldavad Eesti kultuurimaastiku mitmekülgsust. Žürii liikme Filipp Kruusvalli sõnul oli tegu kõrgel tasemel konkursiga, mis paistis silma eriilmeliste, intrigeerivate ja mänguliste ideekavandite poolest. „Seekordse portreefilmide valiku märksõnadeks on teadus, muusika ja kunst. Leidub nii heas mõttes meelelahutuslikumat kui ka intellektuaalsemat käsitlust, ent kõiki lugusid iseloomustab kaasahaarav inimlikkus ja originaalselt kokkukõlav režissööri ja peategelase suhe,“ lisas Kruusvall.

Žüriisse kuulunud ETV peatoimetaja Marje Tõemäe lisas, et projekt on näidanud olulisust Eesti kultuuripärandi loomisel ja hoidmisel. „Oluline panus siin on nii portreteeritavatel kui ka filmide autoritel, kes kõnetavad tänases päevas ja aitavad samas hoida meie kultuurilugu ka pikemas ajaperspektiivis.“