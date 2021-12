„Seksi ja linna“ näitlejannad tegid Bigi vägistamissüüdistuste asjus avalduse

Carrie (Parker) abikaasat Mr Bigi kehastav Noth lõi kaasa „Seksi ja linna“ järje „And Just Like That“ esimeses osas. Nüüdseks on juba kolm naist kirjeldanud, kuidas Bigi osatäitja – kahe lapsega pereisa – on neid seksuaalselt kuritarvitanud. Nixon, Parker ja Davis kinnitavad sotsiaalmeediasse postitatud avaldusel, et toetavad Nothi väidetavaid ohvreid.