LUGEMISSOOVITUS | Psühholoogiline põnevik, mis pakub närvikõdi viimaste lehekülgedeni 

Foto: Tootja

Pärast seda, kui Suzi oma abikaasat petab, otsustab viimane koos naisega maale elama asuda. See aga tähendab Suzi jaoks, et ta on muust maailmast ära lõigatud, tundes aina süvenevat üksildust ja paranoiat. Abiks ei ole ka see, kui nende kõrvalmajja kolib Nora, kes paistab teadvat, millega Suzi on hakkama saanud.