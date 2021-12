Stressi tõttu juuksed kaotanud Triinu Liis McNairn: tunnen end justkui nurka surutud pisike kutsikas 

Novembri lõpus kisti Triinu Liis McNairn avalikkuse tähelepanu keskmesse, kui avaldus artikkel, milles kirjeldati naise abikaasa Justin McNairni vägivallatsemist. Olukord on Triinu Liisile niivõrd palju mõju avaldanud, et naine on kaotanud praktiliselt kõik oma juuksed. „Tunnen end justkui nurka surutud pisike kutsikas.“