Telelegend Jaak Tammearu: tean, et kõik kuulsused on ka lihtsalt inimesed!

50 AASTAT TELEMAJAS: Praegu režissööri assistendi ametit pidava Jaak Tammearu osalusel on valminud legendaarsed telesaated. Pea alati on ta olnud taustamees, küll mitmes erinevas ametis, ja saanud sellisena telemaja elavaks ajalooks.

„Kui ma tulin, siis oli siin erakordselt põnev. Just need koostööprojektid, kus kohtasid igat masti kuulsusi ja avastasid, et nemadki on lihtsalt inimesed,“ pajatab telemaja elav legend, sealseid erinevaid taustamehe ameteid pidanud režissööri assistent Jaak Tammearu. Tänavu täitus tal 50 aastat kulgemist mööda telemaja treppe. Jaak pole üksnes ETV kõndiv ajalugu, vaid on olnud pool sajandit lähedalt seotud ka paljude kultuuriinimeste ja -sündmustega.