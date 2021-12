Dubai šeigi eest põgenenud printsess võitis lahutuslahingu, mis purustas Suurbritanna kohtu rekordid 

Kohus leidis, et Dubai valitseja peab printsess Hayale maksma 554 miljonit naela. 251 miljonit on mõeldud eelkõige Haya ning tema laste turvakulude katmiseks. Nimelt eksisteerib oht, et 14aastane Jalila ja 9aastane Zayed võivad langeda inimröövi ohvriks. 73 lehekülje suuruses kohtuotsuses tuuakse suurimaks ohuks šeik Mohammed ise.