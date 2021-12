Kord küsiti Jean Jacques Rousseau'lt (1712–1778), millised omadused peavad naisel olema, et perekond oleks õnnelik. Rousseau vastas: „Ilu 0, majapidamisoskus 0, haridus 0, mõistus 0, positsioon ühiskonnas 0, rikkus 0, headus 1.“ Küsija hämmeldunud nägu nähes kiirustas kirjanik selgitama: „Minu sügava veendumuse kohaselt on nii naise kui üldse iga inimese tähtsaim omadus headus. Sellepärast panin ma talle ühe. Kõik teised omadused on selle kõrval nullid. Ent kui headuse kõrvale ehk 1 kõrvale panna mingi teine väärtus, siis saadakse mitte 1 ja 0, vaid 10. Näiteks headus ja mõistus annavad kokku 10. Ja kui lisada veel majapidamisoskus, siis saame juba 100. Mida rohkem nulle on 1 kõrval, seda rohkem väärt on inimene ja seda suuremad on tema šansid luua õnnelik perekond. Teised väärtused, kui inimesel puudub südameheadus, ei tähenda midagi. Ainult headus annab kõigele tähenduse.“

Kõne mõte oli see, et maailma saatus otsustatakse lastetubades. Desarmeerimispüüd on mõttetu, kui me ei suuda taltsutada perekondade türanne. Lindgren rääkis lihtsate sõnadega sellest, et maailmas levinud agressiooni juured on meie lapsepõlves. „Kord ma kohtasin ühte pastori naist, kes jutustas mulle, et kui ta oli noor ja sünnitanud oma esimese lapse, ei uskunud ta peksu mõttekusse, kuigi laste karistamine vitsaga oli tollal laialt levinud. Aga ühel korral, kui ta poeg oli 4–5-aastane, otsustas ta siiski anda lapsele esimest korda elus vitsa ja ütles pojale, et mingu õue ja toogu endale vits. Poiss ei näidanud kaua aega nägu, aga kui lõpuks tuli, oli ta nägu pisaratest märg. Ta lausus: „Ema, ma ei leidnud vitsa, aga ma leidsin kivi, millega sa võid mind visata.“ Alles sel hetkel mõistis ema, kuidas nägi olukord välja lapse seisukohalt: kui ema tahab mulle haiget teha, siis pole ju vahet, kuidas ta seda teeb, ta võib ju seda teha ka kiviga. Ema võttis lapse oma põlve peale ja nad nutsid koos. Seejärel pani ta kivi köögiriiulile nagu meenutuseks, et vägivald pole lahendus. Te küsite: kas siis, kui me lõpetame laste karistamise, me kasvatame uue Homo sapiens'i liigi ja kõik muutuvad kohe heaks ja sõjad lõpevad? Loomulikult mitte. Ainult lastekirjanikud võivad sellisesse utoopiasse uskuda. Meie vaene maailma vajab palju rohkem reforme ja muutusi. Aga me võime praegu oma kodus lastele näidata, et on olemas teine tee. Ja see on see, mida me võime teha rahu heaks. Mitte keegi ei sega meil hoidmast kivi köögiriiulil, et meenutada: „Ei vägivallale!““