JÕULUD KARANTIINIS! Mallukas haigestus koroonasse: maitseta on kõik asjad nii imelikud, eristada on võimalik ainult tekstuuri ja seda, kas on soolane või magus 

„Kes on suutnud terve elu nii hakkama saada, et pole iial maitsemeelt kaotanud, siis ütlen ainult ühte – veab teil. Sest ilma maitseta on kõik asjad nii imelikud ja eristada on võimalik ainult tekstuuri ja enam-vähem seda, kas see on soolane või magus. Kütsin eile õhtul sisse paki super vürtsikaid kiirnuudleid ja ainukene vihje, et see kuidagi maitses, oli see, et silmad ja nina pahisesid vett. Muus osas näksasin peale ka ingverit ja küüslauku – nada,“ lisab Mallukas oma blogis.