FOTOD | Uus saatejuht, staarisaate talendid ja armastatud lauljad! TV3 eetrisse jõuab heategevussaade „Inglite aeg“ 

„Inglite aeg“ annab kõigile võimaluse abistada Eesti inimesi ja peresid, kelle eluteele on saatus veeretanud ootamatult raskeid katsumusi. Tänavu on saates viis liigutavat lugu, mille on kogunud ja kokku pannud saatejuht Tuuli-Ann Freienthal.