Teleajakirjanik Ingrid Teesalu lapseootusest: võtan kindlasti aja maha 

Ingridil ja tema uusmeremaalasest kihlatul Keith Orchardil oli lapse saamine juba varasemalt teemaks tulnud. „Arvan, et see on nii kõigil, kes on koos olnud sama kaua kui meie – seitse aastat. See oli väga loogiline asjade käik, et nüüd tuleb laps. Ta on väga oodatud. Meil on väga hea meel, et see on nii läinud,“ sõnab telenägu.