„Kogu tema keha on kaetud vanade armide ja sinikatega. Teda on kindlasti pikka aega väärkoheldud.“ Ta nägi vaeva, et ennast uuesti kokku võtta. Ta on tõsiselt alatoidetud ja vedelikupuuduses, nii et ta näeb välja nagu need nälgivad orvud, keda telekas näidatakse. Tead, millistest ma räägin?“ Ta ei oodanud mu vastust ja jätkas. „Tema jalgadel on kummaline lööve, tal on võib olla olnud mingi septiline infektsioon. Tema röntgenipildid näitavad tervet hulka luumurdusid kõikjal kehas. Mõned neist on vanad, mõned suhteliselt värsked. Ta pole arvatavasti kunagi arsti juures käinud, nii et kes teab, mida me leida võime, kui tõsisemalt otsima hakkame.“ Ta köhatas. Projektijuhi režiimi lülitudes köhatas ta veel kord. „Sellega hakkab tegelema tohutu meeskond ja meil on vaja sinna kõiki oma parimaid inimesi, ja sellepärast ma tahan, et sina tema juhtumi endale võtaksid. Me saame kokku esimese asjana homme hommikul, nii et sa peaksid oma hommikused plaanid ära muutma.“