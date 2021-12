KATKEND RAAMATUST | Surnud hundi maost leitakse inimliha tükke. Paistab, et ohver jäi veresaunas ellu. Kuidas ja miks sattus ta piirilinna lähedale metsa? 

Hamburger oli söödud, ta istus ja kastis friikartuleid ükshaaval ketšupisse, kui uksed lahti läksid ja kaks noort meest sisse astus. Teksased jalas, liibuvate T-särkide all pungil lihased. Katja jälgis pilguga, kuidas noormehed kassa juurde läksid ja René asemel kassasse tulnud tüdrukult kohvi ning jäätisemagustoidu tellisid. Nad istusid Katja kõrvallauda, tegid näo, et ei märka teda. Hetkeks kaalus Katja, kas öelda neile, et neile helistati ja nad kutsuti siia, Katja lauda istuma ning et ta teab seda, aga enne kui ta midagi teha jõudis, tuli René, võttis istet ja vaatas talle teravalt silma.

René silmitses teda hoolikalt, otsekui püüaks enne tegutsema asumist hinnata, kas tüdruk on lihtsalt hull või on midagi, mida ta peaks teadma või mille pärast muretsema. Katja oli kindel, et mees hakkab teda mingil moel ähvardama, võib-olla saadab oma gorillad talle kallale, aga võib-olla mängib koguni mõttega Katja tapmisest. Ta ei tunne Renéd ega tea, kui kaugele too on valmis minema või milleks ta on suuteline.