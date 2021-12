LUGEMISSOOVITUS | Katrin Pauts on uude mõrvaloosse põiminud üleloomuliku pahatahtliku olendi, saartel tuntud külmkinga 

Noore uurija Aleksander (Sass) Saareste kodukülas tegutseb püromaan. Kui öö varjus maha põlenud sigalast leitakse tema ema surnukeha, taipab Sass, et hullumeelse süütaja sihikul on tema ise ning et saladuse võtit tuleb otsida oma pere ajaloost. Ainuke hea asi koju naasmise juures on taaskohtumine koolipõlveunelma Freedaga. Noor naine on samuti uurija – folklooriuurija, kelle huvikeskmes on Lääne-Eesti saartel luusiv külmking, halva inimese rahutu ja pahatahtlik hing.

Raamatu 272 lehekülge lähevad lennates ja kuigi kogu loo peasüüdlane selgub alles päris loo lõpus, tekib raamatut sulgedes tunne, nagu oleks lugenud vaid paarikümnelehelist novelli. Lugu on mõnusalt kompaktne, kuid siiski täis erinevaid liine. Ja kindlasti jääb seda väheks. On raamatuid, mille puhul selline lehekülgede arv on piin, ja on neid, mis võiks veel samal arvul lehtedel jätkuda. „Külmkingauurija“ on kindlasti viimane.