ÕNNESOOVID! Liisa Leetmale ja Joosep Järvesaarele sündis laps  

Liisa jagas novembrikuus Instagramis imelisi pilte oma beebipeost, kus avaldas ka lapse soo. „Nende imeliste naiste sekka on lausa au oma tibu tuua! Aitäh mu kullakesed – kuuni ja tagasi!“ kirjutas ta. Tähelepanelikud silmapaarid panid tähele, et kaunistuseks olevatel õhupallidel oli kirjas „Oh baby girl“ (inglise k. – oh, beebitüdruk).

Joosep rääkis raadio Sky Plusi saates Andi Raigile, et teda valdasid pärast Liisalt kuuldud beebiuudist ülevoolavad emotsioonid, mida ta sõnadesse panna ei oskagi. „Mul ei olnudki mõtteid. Ütleks, et mu aju asemel oli punase vestiga ahv, kes tagus neid trummitaldrikuid kokku. Paljud sõbrad olid varasemalt öelnud, et lapse saamiseks ei saa kunagi valmis olla, isegi kui arvad, et oled.“