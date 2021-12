Juba kolmas naine süüdistab „Seksi ja linna“ tähte seksuaalrünnakus 

Hollywood Reporteris ilmunud pommloos väitsid kaks naist, et Mr Bigi osatäitja vägistas nad - ühe aastal 2004, teise 2015. „Seksi ja linna“ värskes järjeloos „And Just Like That“ osalev Noth (67) on 2001. aastast koos Tara Wilsoni nimelise ettekandjaga, nende esikpoeg sündis 2008, noorem poeg mullu. 2012. aastast on nad abielus.