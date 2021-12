FOTO | Laura Põldvere veedab kallimaga aega eksootilisel puhkusel: pealinnas on kohustus kanda maski, aga keegi ei järgi seda 

„Manjaana-suhtumine on siin nii kohvikus käies ja nii muusikute kui ka riiklike instantsidega suheldes. Kogesin just eelmisel nädalal, kuidas tuttav muusik pidi meid Punta Canast peale võtma, et viia Santo Domingosse, ning jõudis kohale neli ja pool tundi lubatust hiljem. Mis seal siis ikka,“ avaldab Laura Põldvere, kes peesitab kallimaga Dominikaani Vabariigis palmide all.