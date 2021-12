Koroona tappis vokaalkvarteti Il Divo 53aastase laulja Carlos Maríni 

Eelmisel nädalal levisid kuuldused, et Carlos on viidud Manchesteri haiglas kunstlikku koomasse. Midagi täpsemat tema tervisliku seisundi kohta teada polnud. Nüüd teatas Il Divo suure kurbusega oma liikme surmast. „Sellist häält ega hinge nagu Carlosel ei tule enam iial,“ seisab klassikalise ja popmuusika põimimise poolest tuntud ansambli sotsiaalmeediaavalduses. „Loodame ja palvetame, et see kaunis hing saab rahus puhata.“