Ulla Länts: „Kuku toonane peatoimetaja ei tea tänini, kuidas tegelikult mu reportaažid otse-eetris sündisid.“ 

„Kuigi tegelikult polnud see mul esimene raadiotöö,“ täpsustab Ulla. „Ja sestap ka hääl ega käsi ei värisenud. Mul oli juba seljataga paar aastat raadiotööd. Tulin küll Kukusse Eesti Raadio uudistetoimetusest, kus olin paar kuud, aga enne seda olin Raadio Tartus. Sinna maandusin juba 1991, kui Vello Lään selle asutas. Ja kui veel minevikku tagasi minna, siis ma alustasin ju kooliraadiost. Nii et mul on kogu see jada läbi käidud: kooliraadio, siis Eesti Raadio noorte reporterite klubi ja siis juba professionaalne raadiotöö. Seega, sel aastal oleks mul saanud täpselt 30 aastat raadiotööd, napilt jäi puudu,“ ütleb Kuldmikrofoni laureaat väikse nukrusvarjundiga hääles.