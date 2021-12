SUUTIS MEHELE ANDEKS ANDA! Mallukas oma suhtest: ka mina käitusin nii, nagu poleks arvanud, et käitun 

Mallu ütleb, et elu üllatab – ta poleks uskunud, et suudab Gerdile suvist käitumist andestada. „Aga maailm on huvitav koht ja ka mina käitusin nii, nagu ma poleks arvanud, et käitun. Hetkel on kõik fine (hästi - inglise keeles) ja teiste heakskiitu ma oma suhtele ei vaja. Ma ise ju tunnen end kõige paremini,“ räägib ta.