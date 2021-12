GALERII | SILMAILU SUURTELE JA VÄIKESTELE! Ainulaadne näitus viib muinasjutumaale: tegelasteks head ja halvad hiiglased 

Võlumaailmas on üle kolmekümne hiiglase, kellele on antud võime elustuda, liikuda ja rääkida külalistega.Teil on võimalus kuulata Hiiglaste Kuningriigi lugu tegelaste endi käest: hea druiidi Miroldi, metsamees Tidrase, juht Gudurundi ning mässajate Džungi ja Žrungi käest. Mõned tegelaskujud on kuni kuue meetri kõrgused. Tunnetate isiklikult kogu hiiglaste võimsust ja üllatute Kuningriigi suuruse üle.