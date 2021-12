Juhan Paadam „Eesti laulust“: „Suurem kui kunagi varem ei tähenda minu arvates parem kui kunagi varem.“ 

Eesti heliloojate ja lauljate pink pole ülemäära pikk ning ülepaisutatud „Eesti laul“ ei lisa sellele ahtakesele pingile kuidagimoodi sentimeetreid juurde. „Peame ikkagi arvestama sellega, et meie ressurss on üks ja kindel, milline see siis ka ei ole. Kas me arvestame seda protsentides või kujutame ette, et see on mingi numbriline suurus – selles ei ole küsimus. See ressurss on teatud suurus ja sellega me peame arvestama ja töötama. Juurde ressurssi meile kuskilt ei tule, juhul kui me ei aseta rõhku välismaistele tegijatele, kes siin-seal praegugi „Eesti laulult“ läbi vilguvad. Küsimus aga on ja jääb, sest kui hakkame midagi sisse ostma, mis siis meie oma muusikast ja oma esitajatest saab. Avalik-õigusliku telekanali ülesanne on siiski omakultuuri eelisarendamine.“