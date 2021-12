Inimesed Sensitiiv Lille Lindmäe: „Gunnar Aarma ütles mulle, et mul on võimed ja pean hakkama teisi inimesi aitama.“ Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

MISSIOON: Lille on talle antud suure ülesande üle siiralt tänulik. „Olen õnnelik, et olen saanud elada 80 aastat ilusat ja tähendusrikast elu. Elu on olnud õnnistusega!“ Kuid ta ei plaani kaheksakümnesenagi loorberitele puhkama jääda, sest universum lükkab tema ette aina uusi ja uusi ülesandeid. Foto: Erki Pärnaku