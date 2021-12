Alika Milova: „Koolis alandati mind, kuna olen venelane. Superstaarisaate võit aitas mul aga vene perekonnanimest tingitud kompleksidest üle saada.“ 

Intervjuud, kohtumised muusikutega – see on möödunud nädalavahetusel lauluvõistluse „Eesti otsib superstaari“ võitjaks tulnud Alika Milova uus reaalsus, mida ta naudib. Meie intervjuu päeval on noor artist jalul juba hommikul kella poole viiest. Järgneva ligi 12 tunni jooksul jõudis Alika koos Universal Musicu esindajaga külastada Raadio Elmari stuudiot Tartus ning osaleda telesaate „Õhtu“ salvestusel. Lauljatar tuleb meie kohtumisele, täis tarmukust ning valmis jagama lauluvõistlusel saadud kogemusi ja emotsioone, aga ka rääkima oma mitte alati siledast teest kuulsusele.