Võimud said loa Alec Baldwini telefoni konfiskeerimiseks 

Uurimismaterjalidest selgub, et Baldwin oli pidanud „Rusti“ relvastusülema Hannah Gutierrez-Reediga e-kirjavahetust, milles arutati, millist relva võtteil kasutada. Kõnealuse Colti revolvri valis Baldwin ise välja. Ta on kinnitanud, et ei vajutanud päästikule, vaid tulirelv olevat iseenesest valla läinud. Samuti on Baldwin kinnitanud, et tema jaoks on arusaamatu, kuidas sattus relva sisse ehtne laeng.