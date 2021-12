Katherine Schwarzenegger ja Chris Pratt saavad teise lapse 

2019. aasta juunis abiellunud paaril on tütar Lyla Marie, kes nägi ilmavalgust 2020. aasta augustis. Prattil on eksabikaasa Anna Farisega ka 9aastane poeg Jack.

Alles mõni päev tagasi õnnitles Chris oma naist ülevoolavalt sünnipäeva puhul, nimetades teda imeliseks abikaasaks, emaks, kasuemaks ja elukaaslaseks. „Ma lihtsalt ei suuda ette kujutada, kuivõrd kaotsis ma sinuta oleksin. […] Klapime nii täiuslikult teineteise ellu, et meie Liit on igapäevane meeldetuletus, et Jumal meie üle valvab.“