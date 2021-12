KAKS ÖÖPÄEVA MEELELAHUTUSEKS! Merlyn Uusküla: miks valitsus artiste mõnitab? Jüri Pootsmann: tehku, mis tahavad – pidu pannakse aastavahetusel niikuinii 

Lauljatar Merlyn Uusküla rõõmustas pärast neljapäevast uudist sotsiaalmeedias, et sai vana-aastaõhtuks lausa kaheksa esinemispakkumist. Veel üks lisandus ka 1. jaanuariks. „See on väga tore kompliment, et nii palju kutseid on tulnud – usun, et ka teistel artistidel on praegu väga kirev kirjakast,“ jutustab Merlyn Õhtulehele. „Peame aga logistiliselt mõtlema, kuhu meil oleks mõttekas minna, sest tahaks aastavahetust ka koos sõpradega nautida. Pakkumisi nii eraüritustel kui ka avalikel pidudel esinemiseks tuli Harjumaalt, Tartumaalt, Pärnumaalt ja Kesk-Eestist. Võtame ilmselt kaheksast esinemisest vastu kaks, mis toimuvad Harjumaal ja Tallinnas, sest siis saame ka ise toredasti uut aastat vastu võtta, mitte ei veeda seda maanteel sõites. Kui tahaksime teha esinemismaratoni, siis peaksime ilmselt transpordiks helikopteri tellima,“ räägib lauljatar naerdes.