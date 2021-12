FILMISAADE „DUUBEL“ | Uus „Ämblikmehe“ film on sulle, kui nautisid karakterit ka 20 aastat tagasi 

Pisut rohkem kui kuu aega tagasi arutasime, millise jälje jätab Marveli filmiuniversumile kesiseid hindeid saanud linateos „Eternals“. Nüüd, mil kinno on jõudnud järjekordne eeposlik koomiksifilm, võib vist öelda, et stuudioga on kõik korras. Nimelt on „Ämblikmees: Pole teed koju“ lustlik nostalgiahõnguline möllukas, mis surub vahel ka pisarakanalitele. Erilist naudingut leiavad aga need, kes nautisid „Ämblikmehe“ filme ka 20 aastat tagasi.