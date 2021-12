Elu Hollywoodi staaride kuurordis: Ilmar Taska räägib avameelselt elust USAs  

„Üürime väikest majakest, mis kuulub majade kompleksi, mis omakorda moodustab kokku ühe community. See on turvaline – Ameerikas on kuritegevus tõusnud. Kompleksil on aed ümber ja meil on siin, jah, ühine bassein, jacuzzi, samuti tennise- ja golfiväljak, kuigi mina kahjuks golfi ei mängi,“ räägib Taska Kroonikale.