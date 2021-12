Epp Kärsin: olin sündides täiesti roheline ja ema ütles kohe, et minust saab väga eriline inimene 

Seksikoolitaja Epp Kärsin Foto: Erki Pärnaku

Tuntud seksiekspert Epp Kärsin sõnab, et tal on seksuaalteemadel väga lihtne rääkida. „Mida rohkem ma koolitusi teen, seda rohkem saan aru, et olen õigel teel ja et minu koolitusi on väga vaja,“ on ta kindel. Epp räägib, et tema sünd siia ilma oli väga eriline, suisa vapustav.