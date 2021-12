POOL TUHAT OSA „ÕNNE 13“ HILJEM! Türgist pärit Celal: Alma meenutab mu isa ema, Laine on aga täpselt nagu mu ema ema 

„Osmani pere ema hoiab kõiki ja kõik on tema kontrolli all. Kui Alma meenutab mulle isa ema, siis Laine on täpselt nagu mu ema ema – natuke lärmakas ja kui ta ütleb „lähme, Krissu“, siis Krissu kohe läheb. Vaene Krissu,“ jutustas „Ringvaates“ kahe aasta eest Türgist Eestisse põgenenud Celal Yildirim. Kurdi rahvusest mees õppis siisne keele selgeks tänu seriaalile „Õnne 13“, mida ta on vaadanud üle 500 osa.