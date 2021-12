Kuninganna Elizabeth II jätab ära traditsioonilise perekondliku jõulusöömaaja 

Kuninganna Elizabeth ütles, et suure perekondliku jõulusöömaaja ärajäämine on kurvastav, aga nii toimimine on praeguses olukorras ainuõige, vahendab The Sun. Rohkem kommentaare Buckinghami palee sel teemal ei jaganud, viidates, et tegemist on privaatse perekondliku üritusega.