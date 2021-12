EESTI ÜLE AASTATE ESINDATUD! Miss Worldil osalev Karolin peab näitama end parimast küljest: juba hommikusöögilauda tuleb saabuda meigitult ja kontsades 

Tänavu toimub 70. korda võistlus Miss World, kus Eesti osales viimati 2007. aastal. Puerto Ricos esindab meie riiki 25aastane Karolin Kippasto, kes on juba ligi kuu aega võistlusmelu nautinud. „Siin on nii palju lahedaid inimesi, et proovin parimal viisil võimalikult paljude riikide esindajatega kokku puutuda ja teistelt õppida,“ avaldab ta.