Kas lähed täiskuu ajal hulluks või oled vana rahu ise? Sünnikaart paneb asjad paika 

AEG UNISTADA: Tänavuse viimase täiskuu ajal võiks teha toredaid uusaastaplaane, kuna Kuu on trigoonis õnnetoova Jupiteriga. Foto: Teet Malsroos

Miks mõni inimene muutub täiskuu ajal üliemotsionaalseks, teisega juhtub igasugu äpardusi, kolmanda elus aga ei toimu vähimatki muutust? Astroloogiliselt räägitakse täiskuust kui Kuu ja Päikese opositsioonist – selline seis taevakaardil tõmbab paljudel inimestel tunded pingule. Tähetark Villu Põldma sõnul reageerivad täiskuule kõige ergemalt need, kes on ise täiskuu ajal sündinud. Ning ka mõned tähemärgid on Kuu mõjudele vastuvõtlikumad kui teised.