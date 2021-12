Tervendaja ja koolitusnõustaja Margot: inimesed on linnamelus kaotanud ühenduse iseendaga 

„Elasin tükk aega Balil ja Austraalias, kus mu sisemine elujõud ellu ärkas. Tekib vabaduse tunne ja mõistmine, et loome ise oma elu. Mõistmine, et ei pea elama elu selle järgi, mida on öeldud. Ei pea käima kellast kellani tööl, koolis, kui sa seda ei taha. Sa ei pea tegema asju, sest sulle öeldakse. Pingestatus ja survestatus võib Eestis olla suurem kui välismaal. Me oleme siia põhjusega sündinud, ma armastan Eestis olla, aga keskkond mõjutab ka kindlasti,“ räägib kehaliste töötubadega tegelev Margot Laur (23).