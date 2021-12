HÜVA NÕU | Koostöötreener Mats Soomre: ka kõige keerulisematena näivad inimesed omavad oma väärtust 

Aasta on lõpusirgel ning vaadatakse tagasi möödunud aastale, seda nii eraisikuna kui ka meeskonnana ettevõttes. Koostöötreener ja nõustaja Mats Soomre soovitab, et tagasi võiks vaadata koos. Ausalt ja avatult. Nii nagu päriselt on läinud. Ilma ilustamata, aga ka liigselt dramatiseerimata. Mis on läinud hästi, mis on läinud kehvemini, kui plaanitud? Mis läks ootamatult hästi ja mis jäi üldse lahendamata?