Laulja Haldi Välimäe: „Laulda ühel laval koos Salvador Sobraliga – ma poleks seda kunagi isegi unistada julgenud.“  

SUUR HETK: Salvador Sobral ja Haldi Välimäe Alexela kontserdilaval. Esitamas koos Sobrali õe Luísa Sobrali kirjutatud laulu „Suudlus.“ Foto: Sven Tupits/Jazzkaar

„Kui viimaks kõlas Salvador Sobrali kontserdil „Só Um Beijo“, mis õigupoolest on laulja õe kirjutatud, puudutas mind see sedavõrd, et hakkasin lihtsalt lahinal nutma,“ kirjeldab 21aastane Haldi Välimäe oma tundeid esmaspäeva õhtul Endla teatris Salvador Sobrali kontserdil. Sel hetkel ei osanud noor muusik uneski näha, et juba päev hiljem laulab ta sama lugu koos Sobraliga Tallinnas Alexela kontserdimajas.