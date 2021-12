Trummar Peeter Jõgioja sõlmis ravimatu haigusega kompromissi: „Suren mina, sureb ka tema!“ 

Sarvilise soenguga trummar Peeter Jõgioja kulgeb läbi elu nagu kaheksa silmaga ämblik: ei püsi hetkegi paigal, on mitmetahuline ja terav ning vaatab vilkalt ringi: „Äkki on midagi eluks vajalikku võimalik kuidagi kohendada ja enda heaks ära kasutada?“ Ta ei pelga tõmmata selga kleiti ning kandis maski juba ammu enne, kui koroona pead tõstis. „Lahe on imelik olla!“ tunnistab ta.