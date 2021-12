GALERII | Palveränd Tiibeti müstilise Kailaši mäe juurde sai kaante vahele 

Lääne-Tiibetis asuv Kailaši mägi on väga raskesti ligipääsetav paik meie planeedil ja pühamaid palverännukohti kogu maailmas. Mägi on püramiidikujuline, mille iga tahk on suunatud eri ilmakaarde ning mäele ronimine on religioosse staatuse tõttu rangelt keelatud. Vanade uskumuste kohaselt võib sellise teekonna tippu võtta ette vaid pattudest täiesti prii inimene.