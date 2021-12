Dr Ozi kuulus telesari jõuab erilisel põhjusel lõpule 

Sony Pictures Television kinnitas kuuldusi, et Mehmet Ozi populaarne telesaade kaob peatselt eetrist. Põhjuseks on 61aastase Ozi kandideerimine USA senatisse. Teletohter on öelnud, et tahab poliitikasse siseneda USA valitsuse pandeemiaaegse reaktsiooni tõttu, mis olevat näidanud, et süsteem on katkine. Muidu pole tema poliitilistest veendumustest eriti midagi teada.