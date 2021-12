11aastaselt vaadatud porno rikkus Billie Eilishi psüühika 

„Naisena arvan, et porno on häbiasi,“ ütles 19aastane poptäht intervjuus. „Ausalt öeldes vaatasin vanasti palju pornot. Hakkasin seda vaatama umbes üheteistaastaselt,“ vahendab New York Post. „Mulle tundub, et porno hävitas mu aju, ja mul on tõsiselt kahju, et nii suures koguses pornoga kokku puutusin.“