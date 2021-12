HÜVA NÕU | Arst annab nõu: mida teha, kui sa ei saa iseseisvalt kaalulangetusega hakkama?  

Bariaatria- ja kõhuseina rekonstruktiivkirurg dr Martin Adamson selgitab, miks on oluline kaalutõusul silma peal hoida

Kaalutõus kipub olema salakaval – seetõttu on oluline kaalu jälgida ning kaalutõusu puhul asuda kohe tasakaalustama toitumist ja liikumist, et hilisemaid probleeme vältida. Bariaatria- ja kõhuseina rekonstruktiivkirurg dr Martin Adamson paneb südamele, et iga lisakilo mõjutab ainevahetuslikke protsesse negatiivses suunas ja annab nõu, kuidas oma kaalul silma peal hoida ning mida teha, kui iseseisvalt kaalulangetusega hakkama ei saa.