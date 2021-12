Poeet Indrek Hirv oskab elada kohustusteta miljonärielu: „Olen selles eas, et pean hakkama end vaikselt paradiisiga harjutama.“ 

„Ostsin just kolme euro eest pudeli veini ja kõnnin nüüd piki randa koju. Täna on ilm vilu, ilma särgita kaua olla ei kannata. Lisaks veel udu, Aafrika ei paista üle Gibraltari ära,“ kirjeldab Indrek Hirv talvise telefonikõne ajal meelsasti, mis parajasti käsil. Küsimuse peale, kas poeet oskab aimata, mis olud on Eestis neil minuteil akna taga ja kas tal oma hedonismi sees häbi ei ole, muigab Hirv vaid: „Olen selles eas, et pean hakkama end vaikselt paradiisiga harjutama.“