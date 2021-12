Parima muusikali Kuldgloobusele kandideerib lugu vaeste kunstiinimeste loomepiinadest 

Aastaid läbimurde nimel rängalt vaeva näinud ja nälja piiril virelenud Larson ennustas, et temast saab Ameerika muusikaliteatri uuendaja, ning nõnda ka sündis. Paraku tema silmad seda ei näinud. Puccini „Boheemil“ põhineva rokkooperi off-Broadway esietenduse eelsetel närvesöövatel päevadel oli Larson kurtnud iiveldust ja rinnus teravaid valusid. Ta pöördus haiglasse, kuid arstid ei tuvastanud ühtki terviseriket. Peaproovi järel oli Larson andnud halva enesetunde kiuste New York Timesi ajakirjanikule intervjuu ja naasnud poole ühe paiku öösel koju. Mõni tund hiljem saabus Larsoni korterikaaslane ja leidis köögipõrandalt tema elutu keha. Lahangul selgus, et surma oli põhjustanud aordi rebenemine, mille põhjus oli ilmselt diagnoosimata jäänud geneetiline häire Marfani sündroom.