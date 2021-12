Briti suursaadik Ross Allen sooritas eesti keele B1 eksami: seda on vaja, et saada kodanikuks! 

„Eile sain häid uudiseid. Ma sooritasin oma eesti keele B1 eksami ja mul on väga heal meel!“ rääkis Allen enda sotsiaalmeedias jagatud videos. Briti suursaadik selgitas, et eksam on vajalik, et saada Eesti kodanikuks. Allen sooritas küll eksami novembris, kuid sai sel esmaspäeval teada tulemused.