„Aktuaalse kaamera“ värske ilmateadustaja Siret Tuula teletöö väljakutsest: lauldes olen kindlasti julgem 

Muusik Siret Tuula on vastu võtnud uue väljakutse – temast saab „Aktuaalse kaamera“ uus ilmateadustaja. „Teletöö on põnev ja kaameratagune maailm on justkui pisut maagiat, kus suur meeskond töötab kui kellavärk, et vaatajatel kodudes oleks võimalik jälgida kvaliteetset uudistesaadet.“