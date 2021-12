„Kupee nr. 6“ kandideerib Kuldgloobusele 

Parima võõrkeelse filmi kategoorias kandideerivad ka peale Soome, Eesti, Venemaa ja Saksamaa koostöös valminud „Kupee nr. 6“ filmid „Drive My Car“ (Jaapan), „Jumala käsi“ (Itaalia), „Kangelane“ (Prantsusmaa-Iraan) ning „Paralleelemad“ (Hispaania).



„Kupee nr. 6“ võitis tänavuse Cannes’i filmifestivali grand prix, järgnesid menukad linastused rahvusvahelistel filmifestivalidel, sh Torontos, São Paulos, Londonis, Karlovy Varys, Vancouveris, Busanis, Valladolidis, Jeruusalemmas, Helsingis, Zürichis ja mujal. Võitudest väärib esile tõstmist parima rahvusvahelise filmi preemia Jeruusalemma filmifestivalil, Ida-Euroopa mõjukama Cottbusi filmifestivali publikupreemia ja grand prix Murmanski filmifestivalil „Northern Character“.



Filmi peaprodutsent on Jussi Rantamäki (Aamu Film Company, Soome), kaastootjad on Riina Sildos (Amrion OÜ, Eesti), Natalia Drozd (CTB Film Company, Venemaa) ja Jamila Wenske (Achtung Panda! Media GmbH, Saksamaa).