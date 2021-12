Südameverega kirjutatud öko-oopus „Earth Song“ jäi Jacksoni luigelauluks 

„Tundsin planeedi Maa kannatuste pärast määratut valu ja piinu,“ seletas Jackson oma hiti „Earth Song“ tagamaid ja lisas, et meie koduplaneet üritab inimkonna tehtud kahju kõigest väest hüvitada – just seetõttu sai see pealkirjaks „Maa laul“. „Usun, et Maa tunneb ökoloogilise tasakaalu puudumise ja arvukate keskkonnaprobleemide tõttu valu ja tal on haavad.“